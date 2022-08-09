Эксперт прокомментировал возможное прекращение выдачи "шенгена"

В Европе продолжились разговоры о возможном прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. 9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией.

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