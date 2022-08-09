В МИД РФ назвали чушью заявления премьера Эстонии о запрете на въезд в Европу россиянам

В российском МИД назвали чушью заявления премьера Эстонии о запрете на въезд в Европу россиянам. Комментарий на эту тему опубликовала в своем телеграме Мария Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель ведомства, премьер-министр Эстонии "не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения", потому от нее и звучат подобные заявления, противоречащие обязательствам ОБСЕ.

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