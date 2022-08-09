ВС РФ поразили украинский склад в Черкасской области

Российские военные высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесли удар по крупному украинскому складу боеприпасов в Черкасской области. Об этом сообщает Минобороны.

Уничтожены более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.