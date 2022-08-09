Новости последнего часа: Москва требует от Вильнюса полного снятия ограничений по транзиту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва требует от Вильнюса полного снятия ограничений по ж/д транзиту в Калининград. Об этом заявило МИД РФ.

Июнь стал самым аварийным месяцем на дорогах Москвы с начала 2022 года, сообщила Госавтоинспекция.

На Бутырском валу из горящей квартиры спасли девушку, рассказали очевидцы.