Минобороны России показало работу САУ "Нона-СВК" на Украине

Минобороны России показало работу самоходных артиллерийских установок "Нона-СВК". Нанеся удар, российские военнослужащие сразу покидают свои позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Точное местоположение, где ВСУ размещают свои огневые точки и склады боеприпасов, узнают с помощью беспилотников "Орлан-10". И помимо разведки, эти аппараты контролируют гуманитарные коридоры, по которым военнослужащие РФ вывозят мирных жителей на безопасные территории.

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