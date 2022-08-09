В Хельсинки демонтировали полученный от СССР памятник "Мир во всем мире"

В Хельсинки демонтировали подаренный Москвой памятник "Мир во всем мире". В финской столице эта скульптурная группа простояла больше 30 лет – с 1989 года, а чуть позже был подписан договор о сотрудничестве между столицами России и Финляндии.

Скульптурная группа понравилась далеко не всем жителям Финляндии. За свою историю монумент перенес несколько атак вандалов. А после начала спецоперации на Украине споры вокруг монумента разгорелись с новой силой. Впрочем, надежда на выживание крупного московского подарка еще есть, правда на другом месте.

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