В западных СМИ все чаще появляются материалы с разоблачением действий Киева. Американская телесеть CBS выпустила фильм об исчезновении на Украине оружия, которое поставляет НАТО.

А правозащитники из Amnesty International в своем докладе обвинили киевский режим в нарушении международного права. Правда, материалы очень быстро решили отредактировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.