В ООН призвали РФ и США решить все вопросы по инспекциям по ДСНВ

Россия и США должны решить все вопросы по договору о стратегических наступательных вооружениях и возобновить взаимные инспекции. Так в ООН отреагировали на заявление Москвы о временном закрытии объектов для наблюдателей.

В МИД России пояснили, что эта мера стала ответной. Вашингтон якобы добивается перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии. Они создают для США односторонние преимущества и лишают Россию права проводить проверки в рамках договора на американской территории.

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