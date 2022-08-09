Тайвань начал проводить артиллерийские учения на юге острова

Тайвань начал артиллерийские учения на юге острова. Стреляют из самоходных гаубиц и минометов. Цель – проверить боеспособность, имитируя защиту от вторжения условного противника. А таковым является материковый Китай, который считает остров Тайвань частью своей территории.

Через месяц тайваньская армия проведет свои ежегодные учения с участием снайперов, спецназа и общевойсковых батальонов. Из спецтехники будут бронемашины "Дымчатый леопард" и минометы.

Все это стало ответом на масштабные маневры, которые армия Китая накануне начала в шести акваториях вокруг Тайваня. Столь резкая реакция Китая, в свою очередь, стала ответом на визит в Тайбэй конгрессвумен США Нэнси Пелоси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.