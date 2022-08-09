Байден 9 августа подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО – Белый дом

9 августа ожидается, что Джо Байден подпишет протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Такой пункт прописан в официальном рабочем графике американского президента.

Заявки обеих стран на вступление в альянс ранее ратифицировал сенат. Швеция и Финляндия отказались от многолетнего нейтралитета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.