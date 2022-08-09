В Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

В Пентагоне считают, что Украина получила достаточно ракетных систем HIMARS. В общей сложности Киеву обещали более 20 установок, заявили в оборонном ведомстве США.

Штаты передают Украине 16 таких систем, три установки поступят от Великобритании и столько же от Германии. В последний пакет военной помощи от Вашингтона HIMARS уже не вошли.

Зато Украина в ближайшие месяцы получит от США современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Вашингтон представил очередной пакет военной помощи Киеву на один миллиард долларов. В списке, помимо прочего, боеприпасы к NASAMS. Сами же установки передадут позднее, пообещали в Пентагоне.

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