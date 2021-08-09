В Москве открыли федеральный общественный штаб "Единой России"

Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и Министр иностранных дел Сергей Лавров открыли федеральный общественный штаб "Единой России".

"Огромный груз ответственности за все то ,что делает партия и за то, что предстоит сделать. Тот темп, который был набран сегодня, его конечно надо поддерживать", – отметил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Во время открытия штаба лидеры федерального списка Единой России вручили удостоверения своим доверенным лицам. А сразу после провели первые встречи на своих тематических площадках.

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