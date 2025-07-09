09 июля, 07:30Политика
Госдума утвердила закон о стратегически значимых лекарствах
Госдума приняла в двух чтениях закон о перечне стратегически значимых лекарств. Такие препараты будут производиться в России, а государство закупит их напрямую у производителей. Закон вступит в силу 1 сентября.
В перечень войдут самые необходимые лекарства для профилактики и лечения заболеваний, включая те, которые наиболее распространены в стране. Список стратегически значимых препаратов, а также порядок и критерии его формирования будет утверждать правительство.
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