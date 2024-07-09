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09 июля, 16:30

Политика

Новости мира: Марин Ле Пен заподозрили в незаконном финансировании кампании 2022 года

Новости мира: Марин Ле Пен заподозрили в незаконном финансировании кампании 2022 года

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Во Франции начали судебное расследование в отношении Марин Ле Пен. У прокуратуры появились подозрения, что кампания политика финансировалась незаконно, пишут СМИ. Поводом послужила информация Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию. По ее данным, расходы на раскрутку кандидата превысили установленный законом лимит. В связи с этим, по мнению следствия, штаб Ле Пен мог неправомерно воспользоваться компенсацией государства.

Тем временем в Мексике ураган разрушил фитнес-клуб. Ветер повредил кровлю и сорвал часть стеклянного фасада. В этот момент спортзал работал и внутри были посетители, которые успели снять разрушения. В результате ЧП не меньше двух человек получили серьезные травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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