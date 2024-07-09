09 июля, 15:45Политика
Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине
Индия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и готова содействовать этому, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.
Владимир Путин поблагодарил его за это решение. Президент подчеркнул, что между Россией и Индией поддерживаются постоянные контакты, а особое внимание уделяется развитию торгово-экономических связей. Это соответствует интересам народов обеих стран, добавил Путин.
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