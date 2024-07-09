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09 июля, 15:45

Политика

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

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Индия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и готова содействовать этому, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.

Владимир Путин поблагодарил его за это решение. Президент подчеркнул, что между Россией и Индией поддерживаются постоянные контакты, а особое внимание уделяется развитию торгово-экономических связей. Это соответствует интересам народов обеих стран, добавил Путин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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