Новости мира: во Франции начали расследование в отношении Марин Ле Пен

Во Франции начали судебное расследование в отношении лидера политической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. У прокуратуры появились подозрения, что президентская кампания политика финансировалась незаконно. Поводом послужила информация Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию.

Между тем участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о новых мерах поддержки Украины. Союзники создадут военное командование Альянса в Германии. Оно будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение. Об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

Тем временем в Венеции чайки напали на девушку, которая снимала видео у канала с сэндвичем в руках. Птицы буквально выбили его, и еда оказалась на мостовой.

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