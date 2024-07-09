Встреча Путина и премьера Индии Моди заняла около трех часов

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди заняла около трех часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня, 9 июля, рабочий день начнется с посещения ВДНХ, где Путин и Моди осмотрят павильон "Атом".

Несмотря на насыщенную программу, в Кремле также будут внимательно следить за саммитом НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне. Песков напомнил, что Североатлантический альянс считает Россию врагом и противником. Кроме того, Альянс неоднократно открыто декларировал цель нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.