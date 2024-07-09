ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

Российские военные нанесли удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Для этого они использовали высокоточное оружие большой дальности.

При этом на правом берегу Днепра группировка российских войск "Север" уничтожила украинский наблюдательный пункт. По данным МО РФ, за последние сутки ВСУ потеряли почти 2 тысячи военнослужащих, 30 БПЛА и 7 танков. Также 3 РСЗО, самоходные установки и другую военную технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

