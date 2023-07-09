МО РФ показало кадры ремонта гусеничной и колесной техники в зоне СВО

Минобороны России показало ремонт гусеничной и колесной техники в зоне спецоперации. Там проводится полный цикл работ, включая замену вышедших из строя узлов и агрегатов.

На восстановление машин уходит не более четырех суток. Специалисты ремонтных подразделений занимаются не только бронетехникой и автотранспортом. В их задачи еще входят системы залпового огня, а также артиллерийские орудия.

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