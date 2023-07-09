ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской и Харьковской областях

Российским военных удалось уничтожить крупные склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что ВСУ в течение минувших суток предприняли попытки наступления, они попытались атаковать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

Вооруженные силы РФ наносили удары по скоплениям живой силы, техники и складам ВСУ. Боевую работу также ведет армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Помимо этого, на Купянском направлении было нанесено поражение ВСУ в районе населенных пунктов Каменки, Борщевой и Тимовки. Также за минувшие сутки средства ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над городами и селами ДНР и ЛНР.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

