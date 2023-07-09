Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 16:15

Политика

ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской и Харьковской областях

ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Запорожской и Харьковской областях

Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ

ВС РФ поразили несколько объектов военной инфраструктуры ВСУ во Львове

Эксперты прокомментировали тактику украинской пехоты в зоне СВО

Прихожанам Киево-Печерской лавры отказали в воскресной службе

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Россиянам рассказали о ходе спецоперации на Украине

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли жилые кварталы города Ясиноватая

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ

Российским военных удалось уничтожить крупные склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что ВСУ в течение минувших суток предприняли попытки наступления, они попытались атаковать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

Вооруженные силы РФ наносили удары по скоплениям живой силы, техники и складам ВСУ. Боевую работу также ведет армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Помимо этого, на Купянском направлении было нанесено поражение ВСУ в районе населенных пунктов Каменки, Борщевой и Тимовки. Также за минувшие сутки средства ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над городами и селами ДНР и ЛНР.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика