Из плена Украины возвращена первая группа российских бойцов в возрасте до 25 лет

Первая группа российских военнослужащих до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с российско-украинскими договоренностями в Стамбуле, которые были достигнуты 2 июня. Взамен передано аналогичное количество украинских военнопленных. Все российские военнослужащие после пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.

Сильнейший ливень и ураган обрушились на подмосковные Бронницы. Ранее синоптики предупреждали, что на Подмосковье надвигаются дожди, град, гроза и ветер с порывами до 25 метров в секунду. По данным МЧС, такая погода продержится до вечера 9 июня.

На Старом Арбате закрасили стену певца Виктора Цоя, чтобы обновить ее ко дню рождения артиста, 21 июня. Уличный мемориал появился больше 30 лет назад.

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