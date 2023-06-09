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09 июня, 19:30

Политика

Российские войска нанесли удар по украинским складам оружия в зоне проведения СВО

Российские войска нанесли удар по украинским складам оружия в зоне проведения СВО

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По информации Минобороны РФ, российские войска нанесли удар по украинским складам оружия, боеприпасов и военной техники. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности.

Подобные удары нарушают снабжение подразделений ВСУ и делают неэффективными их попытки провести контрнаступление. За 8 июня такие попытки провалились на южнодонецком и запорожском направлениях.

Кроме того, российские системы ПВО перехватили в воздухе две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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