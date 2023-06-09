09 июня, 19:15Политика
Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
Сергей Собянин станет кандидатом на пост мэра Москвы от "Единой России". Такое решение было принято на заседании Московского регионального отделения партии.
Действующий мэр столицы выразил надежду на поддержку москвичей на выборах. В ходе заседания партии градоначальник рассказал о плане развития Москвы на ближайшие десятилетия и достижениях, которые удалось реализовать в течение пяти лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.