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09 июня, 19:15

Политика

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра

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Сергей Собянин станет кандидатом на пост мэра Москвы от "Единой России". Такое решение было принято на заседании Московского регионального отделения партии.

Действующий мэр столицы выразил надежду на поддержку москвичей на выборах. В ходе заседания партии градоначальник рассказал о плане развития Москвы на ближайшие десятилетия и достижениях, которые удалось реализовать в течение пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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