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Политика

ВС РФ уничтожили узел связи бригады ВСУ в районе Гуляйполя

ВС РФ уничтожили узел связи бригады ВСУ в районе Гуляйполя

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Военные России уничтожили узел связи бригады ВСУ в районе Гуляйполя, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также в Запорожской области российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29.

В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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