Военные России уничтожили узел связи бригады ВСУ в районе Гуляйполя, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также в Запорожской области российская истребительная авиация сбила украинский МиГ-29.

В ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.