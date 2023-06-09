Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину

На Западе опять заговорили о возможной отправке войск НАТО на Украину. Прямое участие альянса в конфликте допустил бывший генсек блока Андерс Фог Расмуссен в интервью с изданием Guardian.

Отмечают, что такое развитие событий возможно, если на саммите НАТО в Вильнюсе Киеву не предоставят реальных гарантий безопасности. Эксперт ответил на вопрос, готовы ли члены альянса открыто вступать в вооруженный конфликт с Москвой.

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