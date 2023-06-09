Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Политика

Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину

Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину

В США испугались договоренностей между Кубой и Китаем – СМИ

Стало известно об успехах "Ахмата" на марьинском направлении в зоне СВО

В Европе заявили об усталости из-за поддержки украинских беженцев

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

Российские военные уничтожили "Градами" замаскированные украинские позиции

В МО РФ заявили, что ВСУ предприняли попытку прорыва обороны РФ на запорожском направлении

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ выросло до 13

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

На Западе опять заговорили о возможной отправке войск НАТО на Украину. Прямое участие альянса в конфликте допустил бывший генсек блока Андерс Фог Расмуссен в интервью с изданием Guardian.

Отмечают, что такое развитие событий возможно, если на саммите НАТО в Вильнюсе Киеву не предоставят реальных гарантий безопасности. Эксперт ответил на вопрос, готовы ли члены альянса открыто вступать в вооруженный конфликт с Москвой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика