В США испугались договоренностей между Кубой и Китаем – СМИ

В Соединенных Штатах испугались секретных договоренностей между Кубой и Китаем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, Гавана за несколько миллиардов долларов согласилась разместить на острове, прямо рядом с США, китайскую шпионскую базу. Она будет специализироваться на электронной разведке, сможет прослушивать и перехватывать электронные сообщения с военных баз США, пишет СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.