Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Политика

В США испугались договоренностей между Кубой и Китаем – СМИ

В США испугались договоренностей между Кубой и Китаем – СМИ

Стало известно об успехах "Ахмата" на марьинском направлении в зоне СВО

В Европе заявили об усталости из-за поддержки украинских беженцев

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

Российские военные уничтожили "Градами" замаскированные украинские позиции

В МО РФ заявили, что ВСУ предприняли попытку прорыва обороны РФ на запорожском направлении

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ выросло до 13

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

Минобороны РФ показало работу систем "Солнцепек" в зоне СВО

В Соединенных Штатах испугались секретных договоренностей между Кубой и Китаем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, Гавана за несколько миллиардов долларов согласилась разместить на острове, прямо рядом с США, китайскую шпионскую базу. Она будет специализироваться на электронной разведке, сможет прослушивать и перехватывать электронные сообщения с военных баз США, пишет СМИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика