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07:15

Политика

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

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МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

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Соединенные Штаты собираются доставить еще оружия на Украину. Как пишет Bloomberg, Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на 2 миллиарда долларов.

На этот раз упор делается на системы ПВО. По данным агентства, деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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