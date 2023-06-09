07:15Политика
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ
Соединенные Штаты собираются доставить еще оружия на Украину. Как пишет Bloomberg, Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на 2 миллиарда долларов.
На этот раз упор делается на системы ПВО. По данным агентства, деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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