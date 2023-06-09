США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

Соединенные Штаты собираются доставить еще оружия на Украину. Как пишет Bloomberg, Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на 2 миллиарда долларов.

На этот раз упор делается на системы ПВО. По данным агентства, деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также модернизированных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



