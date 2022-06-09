В МО РФ заявили, что ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах завода "Азот"

В МО РФ заявили, что ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода "Азот".

Саперы ВС РФ и МЧС обезвредили почти 2 000 взрывоопасных предметов в Донбассе за сутки.

Подмосковье отправило на Донбасс более 1 600 тонн гуманитарной помощи.

