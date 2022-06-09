В Москве появится площадь Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в Мосгордуме.

Депутаты уже внесли предложения на эту тему. Ранее москвичи на портале "Активный гражданин" проголосовали за переименование площади, где находится американское посольство в площадь Донецкой Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.