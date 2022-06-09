Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Так, с согласия Киева Польша размещает у себя резервный центр обработки данных налоговой службы Украины.