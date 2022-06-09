Российские военные уничтожили центр ВСУ, где проходили подготовку иностранные наемники. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники", – отметил Конашенков.

Он уточнил, что также были уничтожены несколько пунктов управления, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе села Раздоловки Донецкой Народной Республики.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.