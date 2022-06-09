ВС РФ уничтожили 3 471 единицу бронетехники ВСУ с начала спецоперации

Вооруженный силы России с начала спецоперации уничтожили 1 163 беспилотника и 3 471 единицу бронетехники ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Российские саперы начали разминирование национального парка Святые горы в ДНР, рассказали в МО РФ.

