ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО "Град" по Макеевке

Украинские военные нанесли удар по Макеевке. Они выпустили 15 ракет реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

В результате террористического обстрела погибла женщина, еще один мужчина был ранен. Разрушены жилые дома. Также сгорела фура, но водитель успел укрыться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.