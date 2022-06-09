Артиллерия РФ ударила РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ

Российская артиллерия ударила "Ураганами" по позициям ВСУ. Точные координаты обнаружили при помощи беспилотников.

Реактивная система залпового огня уничтожает опорные пункты и склады с боеприпасами украинской армии. Фугасные снаряды способны пробить даже бетонные укрепления и бронетехнику. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.