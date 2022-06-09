Лидер КНР поручил советникам помочь РФ на фоне санкций США и ЕС

Бороться с санкциями России может помочь Китай. Но ситуация в поднебесной сложная. Там хотят работать с Москвой, но в тоже время опасаются давления со стороны США и ЕС.

Лидер КНР Си Цзиньпин поручил советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не попасть под санкции.

Возможно ли это? И чем Запад может угрожать Пекину? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

