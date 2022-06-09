Авиация РФ провела операцию по обнаружению систем ПВО Украины

Российская авиация провела операцию по обнаружению систем ПВО Украины. В ней задействовали звено из четырех новейших истребителей пятого поколения Су-57.

Эти машины были включены в единую информационную сеть, что повышает синхронность работы пилотов и эффективность работы боевого звена. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.