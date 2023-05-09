10:00Политика
Эксперт рассказал, почему за рубежом пытаются обесценить подвиг советских солдат
В Москве завершаются последние приготовления перед парадом Победы на Красной площади. В мероприятии примут свыше восьми тысяч военных и большое количество техники.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, почему за рубежом находятся те, кто пытается обесценить подвиг советского солдата. Кроме того, он объяснил, почему такие граждане есть в России.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.