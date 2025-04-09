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09 апреля, 11:30

Политика

Новый раунд переговоров России и США пройдет в Стамбуле 10 апреля

Новый раунд переговоров России и США пройдет в Стамбуле 10 апреля

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В Стамбуле состоится новая встреча представителей России и США 10 апреля. По данным МИД, переговоры пройдут в прежнем формате – с участием внешнеполитических ведомств двух стран. Российскую делегацию возглавит посол Александр Дарчиев, американскую – заместитель госсекретаря Соната Коултер.

Как сообщили в Госдепе, стороны не планируют обсуждать вопросы Украины и безопасности. Переговоры продолжат затрагивать темы, связанные с работой дипломатов и устранением технических барьеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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