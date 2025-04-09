ГД выступила с инициативой штрафовать гадалок и других эзотериков на 1 млн рублей

Гадалок, магов и экстрасенсов предлагают штрафовать на миллион рублей по статье "Мошенничество". Соответствующее обращение поступило в МВД из Госдумы. В документе отмечается, что в стране быстро растет количество преступлений, которые совершаются под видом оказания платных эзотерических услуг, в том числе гаданий, астрологических консультаций, проведения ритуалов и многого другого.

Объем рынка эзотерических услуг в России, по различным оценкам, составляет миллиарды рублей. При этом, если сумма ущерба у потерпевшего составит менее 4,5 миллиона рублей, то виновному грозит штраф до 120 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.