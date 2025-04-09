Российские православные активисты предложили создать реестр женатых россиян

На сайте "Госуслуг" может появиться список граждан, которые состоят в браке. Идея, которую высказали православные активисты, заинтересовала некоторых депутатов Госдумы. По задумке авторов такой реестр поможет бороться с брачными аферистами.

В свою очередь, депутат Виталий Милонов предложил создать на "Госуслугах" сервис для знакомств, который позволит заблокировать "женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.