Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 07:45

Общество

Российские православные активисты предложили создать реестр женатых россиян

Российские православные активисты предложили создать реестр женатых россиян

ВС РФ освободили поселок Гуево в Курской области

СМИ сообщили о новом раунде переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля

ГД планирует ограничить продажу микродолей в жилых помещениях

Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян

Штурмовики "Севера" подняли российский флаг над селом Гуево в Курской области

Песков рассказал о подробностях следующих российско-американских переговоров

Эксперты сообщили о продвижении ВС РФ в Сумской области Украины

Минимальную надбавку за ночную работу продлили до 1 сентября 2031 года

ВС РФ уничтожили бронированную технику ВСУ в Курской области

На сайте "Госуслуг" может появиться список граждан, которые состоят в браке. Идея, которую высказали православные активисты, заинтересовала некоторых депутатов Госдумы. По задумке авторов такой реестр поможет бороться с брачными аферистами.

В свою очередь, депутат Виталий Милонов предложил создать на "Госуслугах" сервис для знакомств, который позволит заблокировать "женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика