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09 апреля, 07:15

Политика

СМИ сообщили о новом раунде переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля

СМИ сообщили о новом раунде переговоров России и США в Стамбуле 10 апреля

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Новый раунд российско-американских переговоров запланирован на 10 апреля в Стамбуле. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на свои источники.

Ранее в МИД РФ журналистам сообщили, что российскую делегацию возглавит посол государства в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Стороны планируют продолжить работу по устранению технических преград, которые затрудняют работу дипломатов обеих стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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