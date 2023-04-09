Папа Римский в традиционном пасхальном обращении вновь призвал к миру на Украине и восстановлению братства. Понтифик также призвал положить конец всем другим конфликтам. В частности к прекращению насилия на Святой земле, к стабильности в Ливане и Тунисе.

Он просил глав государств избегать дискриминации, уважать права человека и демократию.

Папа Римский, как всегда, выступал с балкона собора Святого Петра. На площади собралось почти 100 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

