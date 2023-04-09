Новости часа: ВС РФ взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

В Германии проходят антивоенные акции с призывом отказаться от поставок вооружения Киеву, сообщают СМИ.

Больше 100 человек написали "Тотальный диктант" на площадках московского транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

