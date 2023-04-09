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Новости

18:30

Политика

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Новости часа: ВС РФ взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке

Красноярский губернатор Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в РФ

Новости часа: ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

Новости часа: Театральный фонтан промыли у Большого театра

Новости часа: более 60 мероприятий пройдут в Москве ко Дню космонавтики

Росгвардия зачищает освобожденные города ДНР и проводит адресные проверки

В Минобороны РФ предоставили данные о ходе СВО на Украине

В Минобороны РФ предоставили данные о ходе СВО на Украине

ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой области

Москвичам рассказали о ходе СВО на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

В Германии проходят антивоенные акции с призывом отказаться от поставок вооружения Киеву, сообщают СМИ.

Больше 100 человек написали "Тотальный диктант" на площадках московского транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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политикаобществовидеоСветлана Ключникова
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