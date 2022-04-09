Киев ни разу не дал гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск – МО РФ

Киев ни разу не дал гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя в Бердянск, сообщает МО РФ.

В ФРГ под "Калинку" провели автопробег против русофобии.

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Холод" и "Дискурс" из-за фейков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.