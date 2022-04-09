Телеканал Москва 24 рассказал о последних событиях этого часа

Великобритания направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Всемирного банка.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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