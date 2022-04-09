Облако азотной кислоты после подрыва цистерны с химикатами опасности не представляет – МЧС

Облако азотной кислоты, которое могло образоваться после предполагаемого подрыва цистерны с химикатами, не представляет опасности для жителей приграничных с Украиной областей, сообщили в региональных управлениях МЧС.

В пресс-службе МЧС по Белгородской области объяснили, что населенный пункт Рубежное находится на расстоянии около 100 километров от границы области, а радиус распространения зараженного облака составляет не более 30 километров.

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