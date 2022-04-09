Экипаж сухогруза "Апачи" не пострадал при обстреле судна кораблем РФ – МО

Экипаж сухогруза "Апачи" не пострадал в результате артиллерийского огня, открытого российским кораблем, чтобы остановить судно в Черном море, моряки конвоируются в Ейск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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