Евросоюз превратился в экономический отдел НАТО, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные страны должны прекратить накачку украинских властей оружием, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Пора признать, что YouTube ведет антироссийскую деятельность, и принять меры, отметил депутат Петр Толстой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.