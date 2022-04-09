Эксперт прокомментировала блокировку YouTube канала Госдумы

Компания Google заблокировала YouTube канала Госдумы. Роскомнадзор уже потребовал снять блокировку и назвать причину подобного решения. А официальный представитель МИД РФ заявила, что YouTube подписал себе приговор.

Позже в Google объяснили, что блокировка произведена в соответствии с законодательством о санкциях и правилах торговли.

Ситуацию прокомментировала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.