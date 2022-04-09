В Google объяснили блокировку канала Госдумы на YouTube

Блокировка канала "Дума ТВ" на YouTube связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли. Такое объяснение своим действиям дали в компании.

Ранее предоставить причины блокировки потребовали в Роскомнадзоре, а официальный представитель МИД Мария Захарова призвала готовиться к закрытию видеохостинга в России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.